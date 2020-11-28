Sahipsiz atın caddede 4 nala koştuğu anlar kamerada
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Sahipsiz atın caddede 4 nala koştuğu anlar kamerada

28.11.2020 14:38 | Son Güncelleme: 28.11.2020 14:43

Sahipsiz atın caddede 4 nala koştuğu anlar kamerada Bursa'da huysuz bir at, sahibi olmadan trafikte 4 nala ilerlemesi güvenlik kameralarına takıldı.

Sahipsiz atın caddede 4 nala koştuğu anlar kamerada

BURSA - Bursa'da huysuz bir at, sahibi olmadan trafikte 4 nala ilerlemesi güvenlik kameralarına takıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kimin olduğu bilinmeyen at ve arkasına bağlı arabayı görenle gözlerine inanamadı. 4 nala Orhangazi Caddesi'nde ilerleyen at arabası, trafikte tehlike saçtı. At arabasının hızla geldiğini gören vatandaşlar ise temkinli bir şekilde yoluna devam etti. Yaşanan korku dolu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Sahipsiz atın caddede 4 nala koştuğu anlar kamerada
Sahipsiz atın caddede 4 nala koştuğu anlar kamerada
Sahipsiz atın caddede 4 nala koştuğu anlar kamerada
Sahipsiz atın caddede 4 nala koştuğu anlar kamerada
Sahipsiz atın caddede 4 nala koştuğu anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HURŞİT TOPAL

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