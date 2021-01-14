Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu 2021 kanunu düzenlemesi: Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar? Kış lastiği zorunlu mu, kimlere zorunlu?

Kış aylarında güvenli sürüş için zorunlu olan kış lastiği uygulaması hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Peki, Bu yıl kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği cezası ne kadar? Kış lastiği zorunlu mu, kimlere zorunlu? Neden kış lastiği kullanılmalı? Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu 2021 kanunu düzenlemesinde neler var

Kış aylarında trafikte olacak vatandaşları ilgilendiren zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasına çok az bir süre kaldı. Bilindiği gibi, belirtilen tarihler arasında trafikte zorunlu kış lastiği takmayan araçlar para cezası ile karşı karşıya kalıyor. Bu durumla karşılaşmak istemeyen vatandaşlar da konuya yönelik araştırmalara başladı. Bu noktada, 'Kış lastiği uygulaması ne zaman, hangi tarihte başlayacak?' sorusunun cevabı en çok arananlar arasında dikkat çekiyor. Peki, 2020 zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor ve hangi araçları kapsıyor? Detaylar haberde.

HUSUSİ ARAÇLARDA KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU MU 2021 DÜZENLEMESİ

Zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında geri sayım sürüyor. Soğuk havanın yollarda oluşturabileceği buzlanma ve kar tehlikesine karşı zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulaması ile istenmeyen durumların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bu noktada, her yıl belirli tarihler arasında araçların kar lastiği takması isteniyor.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu vardır.

BU YIL KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için, kış lastiğini takma zorunluluğu, bu gece itibariyle uygulamaya girecek. Uygulamanın başlaması ile kışlık lastiklerini takmayan sürücülere ise, 776 TL para cezası uygulanacak. Kış aylarında araçların yol tutuşunu ve güvenliğini sağlayan kış lastiklerindeki zorunluluk, 1 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek.

Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Tebliğ'de belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde veya sonrasında birer ay artırabilecek.

Denetim amacıyla durdurulan kamyon, tanker, römork ve yarı römorklar için arka koruma çerçevesi, lastik, yansıtıcı malzeme, takograf, ışık donanımı gibi teknik kontrolleri yapılacak.

Şehirler arası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtların dışında kalan taşıtlara da kış lastiği takma zorunluluğu getirilmesi konusu valilikler tarafından değerlendirilecek.

Otobüslerde mevsimsel olarak kış lastiğinin olup olmadığı, çekme halatı, yangın söndürme tüpü gibi avadanlıklarının bulunup bulunmadığı, ışık far donanımı kontrol edilecek, eksikliği olanların, tamamlamadan çıkışına izin verilmeyecek.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?

Ticari araçlar için 1 Aralık tarihinde uygulamaya girecek olan 'kış lastiği takma zorunluluğu' nedeniyle lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor. Uygulama kapsamında kış lastiği takmayan sürücülere 776 TL ceza kesilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara kış lastiği takılması, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor.

KIŞ LASTİĞİ KİMLERE ZORUNLU?

Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.

NEDEN KIŞ LASTİĞİ KULLANILMALI?

Ticari araçlarda zorunlu olan ancak hususi araçlarda da can ve mal güvenliği açısından son derece önemli olan kış lastikleri denetimleri, emniyet güçleri ve jandarma ekipleri tarafından denetlenecek. Soğuk havalarda kar ve buza etkili olan kış lastikleri, yaz mevsimde kullanılmaya devam edildiği sürece, başta fren mesafesini uzatmak gibi çeşitli tehlikeleri de beraberinde getirebiliyor. Yetkililer, her lastiğin mevsiminde kullanılması yönünde sürücüleri uyarıyor.

"KIŞ LASTİKLERİ YERE DAHA SAĞLAM TUTUNUYOR"



Ordu'da yeni sanayi sitesinde lastik bayisi bulunan Ahmet Özpınar, yasakların başlamasına yaklaşılması ile birlikte yoğunluğun da arttığını söyledi. Her yıl bu şekilde yoğunluk yaşadıklarını ve müşterilerin son günlere bırakmak yerinde erkenden gelmelerini tavsiye eden Özpınar, "Bu zorunluluk ticari araçlar için var ancak, biz insanlarımıza burası Karadeniz olduğu için, kış lastiği tavsiye ediyoruz. Bu lastiklerin emniyetleri yüksek derecede, insanların önce can emniyeti önemli. Kış lastikleri soğuk havalarda donmama ve vakum özelliği olduğundan yere daha sağlam bir şekilde tutunuyor" dedi.