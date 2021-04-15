Son Dakika | Husumetlisiyle tartıştı etrafa kurşun yağdırdı: 3 yaralı

Son dakika haberi: Husumetlisiyle tartıştı etrafa kurşun yağdırdı: 3 yaralı Adana'da bir kişi husumetlisiyle tartıştıktan sonra tabanca ile etrafa defalarca ateş açarak 3 kişiyi yaralandı.

Husumetlisiyle tartıştı etrafa kurşun yağdırdı: 3 yaralı

ADANA - Adana'da bir kişi husumetlisiyle tartıştıktan sonra tabanca ile etrafa defalarca ateş açarak 3 kişiyi yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Bulvarı'ndaki bir kebapçıda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kemal G., aralarında husumet olduğu öne sürülen Fatih K.'nın iş yerine geldi. İkili arasında çıkan sözlü tartışma alevlenerek yerini kavgaya bıraktı. Bunun üzerine Kemal G., tabanca ile Fatih K.'nın ş yerine doğru hedef gözetmeden defalarca ateş açtı. Ardından Kemal G. olay yerinden kaçtı. Açılan ateşler sonucunda, Fatih K.' ait iş yerinde çalışan, Mehmet Ö, olay yerinde bulunan berber Halil G ile taksici Erdoğan Ş bacaklarından yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis olayı gerçekleştiren Kemal G.'yi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, yaralılardan birinin yakını haber alıp geldiği olay yerinden sinir krizine girip gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE