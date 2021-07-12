Husumetlisiyle kavga ederken 5 yaşındaki çocuğu vuran zanlı tutuklandı

Adana'da husumetlisiyle tartıştıkları sırada pompalı tüfekle ateş açıp, sokaktaki 5 yaşındaki çocuğun ağır yaralanmasına neden olan Ahmet B. tutuklandı.

Adana'da husumetlisiyle tartıştıkları sırada pompalı tüfekle ateş açıp, sokaktaki 5 yaşındaki çocuğun ağır yaralanmasına neden olan Ahmet B. tutuklandı. Ahmet B.'nin cinsel suçtan cezaevine girdiği ve izinli olarak çıktığı da öğrenildi.

Geçen 18 Mayıs tarihinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, Ahmet B. (25), husumetlisiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet B. pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, sokakta oynayan 5 yaşındaki Mehmet Ali Ağamak'ın göğsüne isabet etti.

Kanlar içinde yere yığılan Ağamak, yakınlarınca Adana Şehir ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan küçük çocuk yaklaşık 1 aylık tedavinin ardından taburcu edildi.

Olay yerinden kaçan Ahmet B. ise geçen hafta merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde sokak içerisinde yakalandı. Emniyete götürülen Ahmet B.'nin ifadesinde ise tüfeği kendisinin kullanmadığını, 'Kardeşim Cumali ve abimin elinde tüfek vardı. Ben, onlar ateş edince elinden tüfeği aldım. Ben sıkmadım' dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen Ahmet B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan Ahmet B.'nin cinsel suçtan cezaevine girdiği ve izinli olarak çıktığı da öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı