Husumetlisinin kamyonetle önünü kesip kurşun yağdırdığı şahıs öldü
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Husumetlisinin kamyonetle önünü kesip kurşun yağdırdığı şahıs öldü

Husumetlisinin kamyonetle önünü kesip kurşun yağdırdığı şahıs öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken önü husumetli olduğu kişi tarafından kamyonetle kesilerek kurşun yağmuruna tutulan şahıs ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken önü husumetli olduğu kişi tarafından kamyonetle kesilerek kurşun yağmuruna tutulan şahıs ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Gebze Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer A. isimli şahıs, kamyonetiyle cadde üzerinde seyir halindeyken, daha önceden aralarında husumet bulunan Aykut B. isimli şahsın 06 BZ 1591 plakalı Peugeot marka otomobilini gördü. Bunun üzerine hızını arttırarak kamyonetiyle otomobilin önünü kesen Ömer A., otomobil içerisindeki husumetlisine yanında getirdiği silah ile 2 el ateş etti. Daha sonra otomobilden inerek kaçmaya çalışan Aykut B.'nin peşinden giden şüpheli, 3 el daha ateş etti. Bunun üzerine Aykut B., kanlar içinde yere yığıldı. Ömer A. ise olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Aykut B., ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Aykut B., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aykut B.'nin cenazesinin otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldığı öğrenilirken, polis ekiplerinin şüpheli şahsı yakalamak için başlattığı çalışmalar devam ediyor. - KOCAELİ

Husumetlisinin kamyonetle önünü kesip kurşun yağdırdığı şahıs öldü
Husumetlisinin kamyonetle önünü kesip kurşun yağdırdığı şahıs öldü
Husumetlisinin kamyonetle önünü kesip kurşun yağdırdığı şahıs öldü
Husumetlisinin kamyonetle önünü kesip kurşun yağdırdığı şahıs öldü
Husumetlisinin kamyonetle önünü kesip kurşun yağdırdığı şahıs öldü
Husumetlisinin kamyonetle önünü kesip kurşun yağdırdığı şahıs öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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