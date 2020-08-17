Husumetlisinin alışveriş yaptığı marketi pompalı tüfekle bastı: 3 yaralı
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Husumetlisinin alışveriş yaptığı marketi pompalı tüfekle bastı: 3 yaralı

Husumetlisinin alışveriş yaptığı marketi pompalı tüfekle bastı: 3 yaralı BURSA'da, Tuncay A. (27), alışveriş yapmak için girdiği markette husumetlisi Hakan A. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Husumetlisinin alışveriş yaptığı marketi pompalı tüfekle bastı: 3 yaralı
17.08.2020 03:28 | Son Güncelleme: 17.08.2020 03:32

Husumetlisinin alışveriş yaptığı marketi pompalı tüfekle bastı: 3 yaralı

BURSA'da, Tuncay A. (27), alışveriş yapmak için girdiği markette husumetlisi Hakan A. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüpheli Hakan A., marketin önünde bekleyen 2 genci daha pompalı tüfekle yaralayarak kaçtı.
Olay, saat 21.15 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Tuncay A., alışveriş yapmak için Eskiyol Sokak'taki bir markete girdi. Daha önceden aralarında husumet bulunan ve kendisini bir süredir takip eden Hakan A., bu sırada markete girerek pompalı tüfeği Tuncay A.'ya doğrultup ateş etti. Tuncay A. vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde kalırken, saldırgan Hakan A. ise marketin önünde bekleyen İsmail N. (27) ve Emre A.'yı (26) da pompalı tüfekle ateş açarak yaraladı. Şüpheli Hakan A. araca binerek olay yerinden kaçarken çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Tuncay A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, İsmail N. ve Emre A.'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay Yeri İnceleme ekipleri marketin içinde ve çevresinde inceleme yaparken, polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Çevrede bulunan çok sayıda güvenlik kamerasını incelemeye alan ekipler, şüpheli Hakan A.?yı yakalanması için çalışma başlattı.

- Bursa

Kaynak: DHA

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