SAMSUN HUSUMETLİSİNİ YARALADIĞI TÜFEKLE BALKONA ÇIKTI, AÇIKLAMA YAPIP TESLİM OLDU
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SAMSUN HUSUMETLİSİNİ YARALADIĞI TÜFEKLE BALKONA ÇIKTI, AÇIKLAMA YAPIP TESLİM OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
SAMSUN HUSUMETLİSİNİ YARALADIĞI TÜFEKLE BALKONA ÇIKTI, AÇIKLAMA YAPIP TESLİM OLDU

SAMSUN'da Recep M. (63), para meselesi yüzünden husumetli olduğu C.K.'yi (44) tüfekle vurarak yaraladı.

SAMSUN'da Recep M. (63), para meselesi yüzünden husumetli olduğu C.K.'yi (44) tüfekle vurarak yaraladı. Olayın ardından gittiği evinde polisleri görünce tüfekle balkona çıkan Recep M., gazetecilere konuşmadan teslim olmayacağını söyledi. Gazetecilere, Yanlarına, konuşmaya gittim. Ama bana küfrettiler diyen Recep M., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olay, saat 08.00 sıralarında Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Recep M., para meselesi yüzünden husumetli olduğu C.K.'yi hırdavat dükkanında tüfekle vurdu. C.K., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

CEZAEVİNE GİRME İHTİMALİNE KARŞIN HAZIRLADIĞI KIYAFET POŞETİYLE TESLİM OLDU

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Recep M.?nin bölgeye yakın olan evine gitti. Burada polisleri gören Recep M., suç aleti tüfekle evinin balkonuna çıkarak, gazetecilere konuşmadan teslim olmayacağını söyledi. Gazetecilere, Vurmaya gitmedim yanlarına, konuşmaya gittim. Ama bana küfrettiler. Ölümü hak etti ama ben yine de onu öldürmedim diyen Recep M., cezaevine gitme ihtimaline karşı hazırladığı kıyafet poşeti ve elindeki tüfekle birlikte ekiplere teslim oldu.

Recep M. emniyete götürülürken, olayla ilgili Cinayet Bürosu ekipleri soruşturma başlattı.

SAMSUN HUSUMETLİSİNİ YARALADIĞI TÜFEKLE BALKONA ÇIKTI, AÇIKLAMA YAPIP TESLİM OLDU
SAMSUN HUSUMETLİSİNİ YARALADIĞI TÜFEKLE BALKONA ÇIKTI, AÇIKLAMA YAPIP TESLİM OLDU
SAMSUN HUSUMETLİSİNİ YARALADIĞI TÜFEKLE BALKONA ÇIKTI, AÇIKLAMA YAPIP TESLİM OLDU
SAMSUN HUSUMETLİSİNİ YARALADIĞI TÜFEKLE BALKONA ÇIKTI, AÇIKLAMA YAPIP TESLİM OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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