HUSUMETLİSİNİ TOKATLAYIP, TABANCAYLA VURDU; O ANLAR KAMERADA - Haberler
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HUSUMETLİSİNİ TOKATLAYIP, TABANCAYLA VURDU; O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Serhat Kaya (44), husumetli olduğu Sosyal Halıcı'ya (32) restoran çıkışında önce tokat attı, ardından da tabancayla ateş ederek yaraladı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Serhat Kaya (44), husumetli olduğu Sosyal Halıcı'ya (32) restoran çıkışında önce tokat attı, ardından da tabancayla ateş ederek yaraladı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, pazar günü saat 20.00 sıralarında Edremit ilçesinde meydana geldi. Oto galerici Serhat Kaya (44), husumetli olduğu Soysal Halıcı'yı (32) restorandan çıkarken gördü. Kaya, yanına gittiği Halıcı'ya tokat attı. Halıcı sendelerken, Kaya yanındaki tabancasını çekip 5 el ateş etti. Kaya, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere düşen Soysal Halıcı'yı tekmeledikten sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sosyal Halıcı, bir özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Halıcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın ardından kaçan Serhat Kaya, jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaya, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada olay anı, restoranın güvenlik kamerasına yansıdı.

HUSUMETLİSİNİ TOKATLAYIP, TABANCAYLA VURDU; O ANLAR KAMERADA

HUSUMETLİSİNİ TOKATLAYIP, TABANCAYLA VURDU; O ANLAR KAMERADA

HUSUMETLİSİNİ TOKATLAYIP, TABANCAYLA VURDU; O ANLAR KAMERADA

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