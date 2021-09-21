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Husumetlisini sokağa çağırıp ayağından vurdu

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Husumetlisini sokağa çağırıp ayağından vurdu

DİYARBAKIR'da Ümit Savaş, konuşmak için evinden çağırdığı husumetlisi D.Ö.'yü (22) silahla ayağından vurdu.

Bağlar (DHA) - DİYARBAKIR'da Ümit Savaş, konuşmak için evinden çağırdığı husumetlisi D.Ö.'yü (22) silahla ayağından vurdu. D.Ö. tedaviye alınırken, polis tarafından saklandığı adreste yakalanan Savaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 14 Eylül saat 21.00 sıralarında Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ümit Savaş, aralarında daha önceden husumet bulunan D.Ö.'yü oturduğu evden dışarıya çağırdı. Savaş, yanında getirdiği silahı çekerek D.Ö.'ye ateş açtı. Ayağından yaralanan D.Ö. kanlar içerisinde yığıldı. Silah sesi üzerine dışarıya çıkan mahalleli durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, yaralı D.Ö.'yü olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekiplerince sokakta bulunan 4 kovan incelemek üzere emniyete götürdü.

POLİS EV OPERASYONUNDA YAKALADI

Polis ekipleri şüphelinin yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlattı. Çevredeki kameralar ile görgü tanıklarının ifadeleri üzerine ekipler  Ümit Savaş'ın saklanacağı yerleri tespit etti. Ekipler eş zamanlı olarak yaptıkları operasyonlarda Savaş'ı saklandığı evde olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Savaş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOGRAFLI


Husumetlisini sokağa çağırıp ayağından vurdu

Husumetlisini sokağa çağırıp ayağından vurdu

Husumetlisini sokağa çağırıp ayağından vurdu

Husumetlisini sokağa çağırıp ayağından vurdu

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