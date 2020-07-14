Husumetlisini silahla yaralayan şahıs tutuklandı Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde aralarında husumet bulunan şahsı iş yeri önünde silahla vurarak ağır yaralayan saldırgan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde aralarında husumet bulunan şahsı iş yeri önünde silahla vurarak ağır yaralayan saldırgan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 12 Temmuz günü Başiskele ilçesi Bahçecik'te bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A.(40) adlı şahıs, aralarında husumet bulunan F.S.M.Y. (43) tarafından Bahçecik'te sahibi olduğu iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Kanlar için yerde kalan A.A. ağır yaralanırken, olayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı A.A., ambulansla Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kayıplara karışan F.S.M.Y., bir gün sonra Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli F.S.M.Y., sevk edildiği Kocaeli Adliyesinde mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA