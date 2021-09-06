HUSUMETLİSİNİ SİLAHLA YARALADI

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde Volkan Y., para meselesi yüzünden husumetli olduğu Erdoğan Ö.?yü tabancayla vurarak yaraladı.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde Volkan Y., para meselesi yüzünden husumetli olduğu Erdoğan Ö.?yü tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde, Alaplı ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Para meselesi yüzünden husumetli olan Erdoğan Ö. Volkan Y. arasında tartışma çıktı. Volkan Y., aracına binen Erdoğan Ö.'ye tabancayla ateş etti. Boynundan ve ayağından yaralanan Erdoğan Ö., kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erdoğan Ö., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Volkan Y. ise olayın ardından polise teslim oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı