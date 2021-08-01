Husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü
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Husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü

Husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uşak'ta bir şahıs, önceden husumetli olduğu kişiyi pompalı tüfekle vurdu.

Uşak'ta bir şahıs, önceden husumetli olduğu kişiyi pompalı tüfekle vurdu. Hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybederken, şüpheli şahıs ise ekiplerce gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Nazmi Tunca, henüz bilinmeyen bir sebepten H.K. ile bir kahvehanede kavga etti. Çevredeki vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırarak ikiliyi uzaklaştırdı. Bunun üzerine H.K., akşam saatlerinde Nazmi Tunca'nın bulunduğu Mehmet Akif Mahallesi 2. Avcı Sokak'a geldi. Sokak üzerinde yanında getirdiği pompalı tüfek ile Tunca'ya ateş ederek olay yerinden kaçarak uzaklaştı. 3 farklı yerinden ağır yaralanan Tunca, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan bütün müdahalelere rağmen Tunca hayatını kaybetti. Olay yerinden uzaklaşan H.K. ise ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü
Husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü
Husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü
Husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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