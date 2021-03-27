Husumetlisini kıraathane ortasında tüfekle yaralayıp, kaçtı
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Husumetlisini kıraathane ortasında tüfekle yaralayıp, kaçtı

Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ - Haberler | Güncel
Husumetlisini kıraathane ortasında tüfekle yaralayıp, kaçtı

verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan E.K. tarafından pompalı tüfekle bacağından vuruldu.

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verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan E.K. tarafından pompalı tüfekle bacağından vuruldu. M.K, hastaneye kaldırılırken, polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Ahmet Derin Caddesi'nde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. E.K., alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan M.K.'yi kıraathane ortasında pompalı tüfekle bacağından vurup, kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kıraathane yakınındaki bir elektrik trafosu ile duvar arasında kama diye tabir edilen bıçak bulan polis ekipleri, kaçan şüpheli E.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.


Husumetlisini kıraathane ortasında tüfekle yaralayıp, kaçtı
Husumetlisini kıraathane ortasında tüfekle yaralayıp, kaçtı
Husumetlisini kıraathane ortasında tüfekle yaralayıp, kaçtı
Husumetlisini kıraathane ortasında tüfekle yaralayıp, kaçtı
Husumetlisini kıraathane ortasında tüfekle yaralayıp, kaçtı
Husumetlisini kıraathane ortasında tüfekle yaralayıp, kaçtı
Husumetlisini kıraathane ortasında tüfekle yaralayıp, kaçtı
Husumetlisini kıraathane ortasında tüfekle yaralayıp, kaçtı
Husumetlisini kıraathane ortasında tüfekle yaralayıp, kaçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

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