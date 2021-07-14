Husumetlisini kamyonetle ezen şahıs tutuklandı
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Husumetlisini kamyonetle ezen şahıs tutuklandı

Husumetlisini kamyonetle ezen şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kavga ettiği husumetlisine kamyonetle çarpıp 200 metre sürükleyen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kavga ettiği husumetlisine kamyonetle çarpıp 200 metre sürükleyen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 12 Temmuz tarihinde Kocaeli'nin Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi D100 Karayolu yan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavga sonrasında kamyonetine binen G.Ş., kavga ettiği şahısların üzerine sürdü. G.Ş., idaresindeki kamyonet ile kavga ettiği Necmi G.'ye çarptı. Kamyonun altında sıkışan Necmi G. yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kamyonetin kaldırıma çıkması ile Necmi G. sürüklenmekten kurtulurken, G.Ş. ise kamyoneti ile hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Necmi G., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli G.Ş. ise olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. G.Ş., Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, Necmi G.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

(Mustafa Taşören/İHA)

Husumetlisini kamyonetle ezen şahıs tutuklandı
Husumetlisini kamyonetle ezen şahıs tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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