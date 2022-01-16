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Husumetlisini çekiçle öldüren firari katil yakalandı

Husumetlisini çekiçle öldüren firari katil yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da cansız bedeni bir kahvehanenin alt katında bulunan Hasan Hüseyin Akkuş'un daha önce aralarında husumeti bulunan kişiler tarafından öldürüldüğü tespit edildi.

ANKARA (İHA) - Ankara'da cansız bedeni bir kahvehanenin alt katında bulunan Hasan Hüseyin Akkuş'un daha önce aralarında husumeti bulunan kişiler tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Cinayetle ilgili 3 kişi tutuklanırken, Akkuş'un kafasına aldığı çekiç darbeleri sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro amirliği ekipleri, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir kıraathanenin alt katında cansız bedeni kanlar içerisinde bulunan Hasan Hüseyin Akkuş'un katil zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde cinayetin baş şüphelilerinin Ö.C.A., S.S.K., E.A., M.O., O.A. ve V.A. isimli kişiler olduğu belirlendi. Harekete geçen cinayet büro ekipleri önce, Ö.C.A., S.S.K., E.A., M.O., O.A.'yı ardından da firari olan V.A 'yı yakalayarak gözaltına aldı. Cinayeti işlediğini itiraf eden V.A. ile Ö.C.A. ve E.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Çekiçle öldürdüğünü itiraf etti

Zanlılardan V.A. emniyette alınan ifadesinde cinayeti tek başına gerçekleştirdiği, olay günü annesine kötü davranan Akkuş ile konuşmak için kıraathaneye gittiğini, aralarında çıkan tartışmadan dolayı üst katta bulunan çekiçle Akkuş'un kafasına defalarca vurarak öldürdüğünü itiraf etti.

Üzerinden yapılan aramada silah ve bıçak bulundu

Katil zanlısı V.A.'nın yakalandığı sırada yapılan üst aramasında ise 1 adet tabanca ve içerisinde takılı olan şarjörde bulunan 6 fişek ile 1 adet bıçak bulunduğu belirtildi. - ANKARA

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Ankara'da cansız bedeni bir kahvehanenin alt katında bulunan Hasan Hüseyin Akkuş'un daha önce aralarında husumeti bulunan kişiler tarafından öldürüldüğü tespit edildi.

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