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Son dakika haberi: Husumetlisini başından vurarak öldürdü, çelik yelekle cezaevine gönderildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Husumetlisini başından vurarak öldürdü, çelik yelekle cezaevine gönderildi Bursa'nın İnegöl İlçesinde bir şahıs, husumetlisi Barış Gümüştaş(31)'ı aracının içinde başından tabancayla vurarak öldürdü.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Husumetlisini başından vurarak öldürdü, çelik yelekle cezaevine gönderildi

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde bir şahıs, husumetlisi Barış Gümüştaş(31)'ı aracının içinde başından tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. 16 ALD 298 plakalı servis aracıyla Cerrah'a gitmek üzere yola çıkan Barış Gümüştaş, husumetlisi İbrahim Akkoyun ile karşılaştı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İbrahim Akkoyun, tabancayla Barış Gümüştaş'ı başından vurarak öldürdü. Olay yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit ettiler. Olay yerinden uzaklaşan şüpheli İbrahim Akkoyun, bir saat sonra Jandarma komutanlığı ekiplerine teslim oldu.

Adliyeye güvenlik gereği Çelik yelek giydirilerek çıkarılan şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberi: Husumetlisini başından vurarak öldürdü, çelik yelekle cezaevine gönderildi

Son dakika haberi: Husumetlisini başından vurarak öldürdü, çelik yelekle cezaevine gönderildi

Son dakika haberi: Husumetlisini başından vurarak öldürdü, çelik yelekle cezaevine gönderildi

Son dakika haberi: Husumetlisini başından vurarak öldürdü, çelik yelekle cezaevine gönderildi

Son dakika haberi: Husumetlisini başından vurarak öldürdü, çelik yelekle cezaevine gönderildi

Son dakika haberi: Husumetlisini başından vurarak öldürdü, çelik yelekle cezaevine gönderildi

Son dakika haberi: Husumetlisini başından vurarak öldürdü, çelik yelekle cezaevine gönderildi

Son dakika haberi: Husumetlisini başından vurarak öldürdü, çelik yelekle cezaevine gönderildi

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İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Son Dakika Haberleri

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