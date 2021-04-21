Husumetlisini başından tabanca ile vuran şüpheli yakalandı
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Husumetlisini başından tabanca ile vuran şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA İÇ - Haberler | 3. Sayfa

Husumetlisini başından tabanca ile vuran şüpheli yakalandı İzmir'in Konak ilçesinde, aralarında kız alma-verme mevzusundan husumet bulunduğu ileri sürülen şahsı tabanca ile ateş ederek başından vuran şüpheli şahıs polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda yakalandı.

Husumetlisini başından tabanca ile vuran şüpheli yakalandı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, aralarında kız alma-verme mevzusundan husumet bulunduğu ileri sürülen şahsı tabanca ile ateş ederek başından vuran şüpheli şahıs polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda yakalandı.

Olay, 19 Nisan saat 21.30 sıralarında Emir Sultan Mahallesi 1191 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Samet K., akşam saatlerinde arkadaşı Ahmet K'nin evine gitti. Bir süre sonra aralarında kız alma-verme mevzusundan husumet bulunduğu ileri sürülen Ercan D'de aynı eve geldi. Bunun üzerine burada ikili arasından tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Ercan D., ikametten ayrıldığı esnada Samet K., balkona çıktı. Samet K'nin balkondan tabanca ile Ercan D'ye ateş etmesi sonucu başına mermi isabet eden Ercan D., kanlar içerisinde yere yıkıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerin gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı durumdaki Ercan D., ambulansa alınarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralının hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Şüpheli şahsın aracına saldırdılar

Öfkeli mahalle sakinleri tarafından, olayın ardından Samet K'ye ait olduğu öğrenilen park halindeki FİAT marka 35 AY 8111 plakalı araca taşlı sopalı saldırı düzenlendi. Otomobilde hasar meydana gelirken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Kovalamaca sonucu yakalandı

Öte yandan, olayın ardından kaçan şüpheli şahsı yakalamak için polis ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, Konak Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri bugün, Samet K'nin Alsancak Semti'nde saklandığı evi tespit etti. Bunun üzerine adrese gelen polis ekiplerini gören Samet K., kaçmaya başladı. Ekipler ile Samet K., arasında yaşanan kovalamaca sonucu şüpheli şahıs üzerindeki silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Husumetlisini başından tabanca ile vuran şüpheli yakalandı
Husumetlisini başından tabanca ile vuran şüpheli yakalandı
Husumetlisini başından tabanca ile vuran şüpheli yakalandı
Husumetlisini başından tabanca ile vuran şüpheli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA İÇ

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