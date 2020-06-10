Husumetlisini bacaklarından vurdu SİVAS'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu Mithat A. tarafından tüfekle bacaklarından vurulan Serkan A. (25), yaralandı.

SİVAS'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu Mithat A. tarafından tüfekle bacaklarından vurulan Serkan A. (25), yaralandı.

Olay, saat 08.00 sıralarında merkeze bağlı Haydarlı köyünde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Mithat A. ile Serkan A., arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mithat A., evinde bulunan av tüfeğini alarak Serkan A.'ya ateş açtı. İki bacağından yaralanan Serkan A., gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Serkan A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, şüpheli Mithat A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: DHA