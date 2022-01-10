HUSUMETLİSİNİ BACAKLARINDAN BIÇAKLADI - Haberler
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HUSUMETLİSİNİ BACAKLARINDAN BIÇAKLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da Orhan S. (30) aralarında husumet bulunan Adem K.?yi (36), bacaklarından bıçaklayarak yaraladı.

ORHANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'da Orhan S. (30) aralarında husumet bulunan Adem K.?yi (36), bacaklarından bıçaklayarak yaraladı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Gemlik ilçesi Orhangazi Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan Adem K. ile Orhan S. cadde üzerinde karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Orhan S., girdiği bir iş yerinden aldığı bıçakla Adem K.?yi bacaklarından bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adem K. ve darp sonucu yaralanan Orhan S., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

HUSUMETLİSİNİ BACAKLARINDAN BIÇAKLADI

HUSUMETLİSİNİ BACAKLARINDAN BIÇAKLADI

HUSUMETLİSİNİ BACAKLARINDAN BIÇAKLADI

HUSUMETLİSİNİ BACAKLARINDAN BIÇAKLADI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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