Husumetlisini bacağından vurdu
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Husumetlisini bacağından vurdu

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Haberler | 3. Sayfa

Husumetlisini bacağından vurdu Malatya'da husumetlisi tarafından bacağından silahlı vurulan 1 kişi yaralandı.

Husumetlisini bacağından vurdu

MALATYA - Malatya'da husumetlisi tarafından bacağından silahlı vurulan 1 kişi yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Hidayet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre husumetlisi olduğu ileri sürülen Ö.Y.'yi takibe alan M.K. Zambak Sokak içerisinde ilerleyen Ö.Y.'ye yanında getirdiği tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu Ö.Y sağ bacağından yaralanırken, M.K. ise olay yerine geldiği araçla kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlatan ekipler olayda kullanılan suç aletini olayın şüphelisi M.K.'nın bir arkadaşında ele geçirirken, olay yerinde 6 adet boş kovan bulundu.

Ekiplerin olayın şüphelisini yakalamak için başlatmış olduğu çalışma sürüyor.

Husumetlisini bacağından vurdu
Husumetlisini bacağından vurdu
Husumetlisini bacağından vurdu
Husumetlisini bacağından vurdu
Husumetlisini bacağından vurdu
Husumetlisini bacağından vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz

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