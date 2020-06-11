Husumetlisini alışveriş için girdiği petrol istasyonunda vurdu Husumetlisini alışveriş için girdiği petrol istasyonunda vurdu Petrol istasyonunda pompalı tüfekle saldırıya uğradı Çok sayıda sabıkası olan şahıs husumetlisini alışveriş için markete girdiği sırada pompalı tüfekle vurdu Denizli'de husumetlisi olduğu kişiyi takip eden şahıs, adamı market...

Husumetlisini alışveriş için girdiği petrol istasyonunda vurdu

Petrol istasyonunda pompalı tüfekle saldırıya uğradı

Çok sayıda sabıkası olan şahıs husumetlisini alışveriş için markete girdiği sırada pompalı tüfekle vurdu

DENİZLİ - Denizli'de husumetlisi olduğu kişiyi takip eden şahıs, adamı market alışverişi için girdiği petrol istasyonunda pompalı tüfekle bacağından vurarak kaçtı. Olayın ardından istasyonda büyük panik yaşanırken, polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesinde, Denizli-Antalya karayolu üzerindeki bir petrol istasyonunda meydana geldi. İddialara göre, 32 yaşındaki Cüneyt Ş., 34 CMC 387 plakalı aracıyla alışveriş için petrol istasyonunun marketine girdi. Bu sırada otomobille şahsın yanına yaklaşan Turan Ö., pompalı tüfekle Cüneyt Ş.'nin üstüne ateş açarak kaçtı. Tüfekten çıkan saçmalar ile vurulan Cüneyt Ş., kanlar içinde kalırken, şahsa ilk müdahaleyi petrol istasyonu çalışanları yaptı. Ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Cüneyt Ş.'yi ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırırken, polis ekipleri ise bölgede detaylı bir inceleme başlatarak kaçan Turan Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Turan Ö. ile Cüneyt Ş., arasında geçmişe dayalı bir husumet olduğu ve saldırının bu yüzden yaşandığı öğrenilirken, olayı gerçekleştiren Turan Ö.'nün ayrıca kasten adam yaralama başta olmak üzere çeşitli suçlardan sabıkasının olduğu belirtildi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA