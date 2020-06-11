Husumetlisini alışveriş için girdiği petrol istasyonunda vurdu Denizli'de husumetlisi olduğu kişiyi takip eden şahıs, adamı market alışverişi için girdiği petrol istasyonunda pompalı tüfekle bacağından vurarak kaçtı.

Denizli'de husumetlisi olduğu kişiyi takip eden şahıs, adamı market alışverişi için girdiği petrol istasyonunda pompalı tüfekle bacağından vurarak kaçtı. Olayın ardından istasyonda büyük panik yaşanırken, polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesinde, Denizli-Antalya karayolu üzerindeki bir petrol istasyonunda meydana geldi. İddialara göre, 32 yaşındaki Cüneyt Ş., 34 CMC 387 plakalı aracıyla alışveriş için petrol istasyonunun marketine girdi. Bu sırada otomobille şahsın yanına yaklaşan Turan Ö., pompalı tüfekle Cüneyt Ş.'nin üstüne ateş açarak kaçtı. Tüfekten çıkan saçmalar ile vurulan Cüneyt Ş., kanlar içinde kalırken, şahsa ilk müdahaleyi petrol istasyonu çalışanları yaptı. Ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Cüneyt Ş.'yi ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırırken, polis ekipleri ise bölgede detaylı bir inceleme başlatarak kaçan Turan Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Turan Ö. ile Cüneyt Ş., arasında geçmişe dayalı bir husumet olduğu ve saldırının bu yüzden yaşandığı öğrenilirken, olayı gerçekleştiren Turan Ö.'nün ayrıca kasten adam yaralama başta olmak üzere çeşitli suçlardan sabıkasının olduğu belirtildi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA