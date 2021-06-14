Husumetlisini 6 kurşunla vurdu
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Husumetlisini 6 kurşunla vurdu

Husumetlisini 6 kurşunla vurdu
Demirören Haber Ajansı / Cem Sürmeneli - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, Mertcan E. alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Umut Ç.'ye (41) tabancayla ateş açtı.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, Mertcan E. alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Umut Ç.'ye (41) tabancayla ateş açtı. Ağır yaralanan Umut Ç. tedavi altına alındı. 

Olay, saat 11.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen Mertcan E. ile Umut Ç. tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Mertcan E., belinden çıkardığı tabancayla Umut Ç.'ye 6 el ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Umut Ç., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli ilçesindeki özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Mertcan E., olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Husumetlisini 6 kurşunla vurdu
Husumetlisini 6 kurşunla vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cem Sürmeneli

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