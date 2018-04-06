Husumetlisine Pompalı Tüfekle Ateş Açtı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da bir kişi aralarında husumet olduğu iddia edilen şahsı pompalı tüfekle yaraladı.

Olay, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gören E. adındaki bir şüpheli, iddiaya göre aralarında husumet bulunan 67 yaşındaki Mehmet K.'ye cadde üzerinde bulunan bir çay ocağının önünde pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalara hedef olan yaşlı adam, ayaklarından yaralandı. Yaşlı adam çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polisler olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. - SAMSUN