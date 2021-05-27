Husumetlisine benzettiği kişiyi öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yasaya uygun bulundu
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Husumetlisine benzettiği kişiyi öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yasaya uygun bulundu

Husumetlisine benzettiği kişiyi öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yasaya uygun bulundu
Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk - Haberler | Güncel

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Şişli'de ambulansla hastaneye götürülen Emre Tyler Mays'ı, husumetlisine benzetip bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını hukuka uygun buldu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Şişli'de ambulansla hastaneye götürülen Emre Tyler Mays'ı, husumetlisine benzetip bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını hukuka uygun buldu.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil girişine 7 Ocak 2020'de ambulansla gelen Emre Tyler Mays'ı, içeri gireceği sırada bıçakla saldırarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Akın Kutlu'ya verilen hapis cezasına ilişkin yapılan istinaf başvuruları karara bağlandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından verdiği kararında, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesinin hükmünde usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı belirtilerek, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu kaydedildi.

Kararda, yerel mahkemece toplanan delillerin yerinde incelendiği, sanığın "çocuğa veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçunu işlediğinin sabit olduğu, bu nedenle cezada takdiri indirim nedeninin bulunmadığının gerekçeleriyle açıklandığı belirtildi.

Sanık savunmasının inandırıcı gerekçelerle reddedildiği belirtilen kararda, incelenen dosyaya göre kurulan hükümde bir isabetsizliğin görülmediği, bu nedenle sanık avukatının hata hükümlerinin uygulanması ve sanık lehine cezada indirim yapılmasına yönelik istinaf başvurularının esastan reddine karar verildiği bildirildi.

Dairenin oy birliği ile aldığı karar, Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere verildi.

Davanın geçmişi

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil girişine 7 Ocak 202'de ambulansla gelen Emre Tyler Mays, içeri gireceği sırada Akın Kutlu'nun (22) bıçaklı saldırısına uğramış, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaydan sonra kaçan sanığı suç aletiyle yakalamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Davaya bakan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Aralık 2020 tarihinde açıkladığı kararında, sanık Akın Kutlu'yu "çocuğa karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmış ve cezada indirim uygulamamıştı.

Sanık Akın Kutlu'nun avukatı, yerel mahkemenin kararına karşı istinaf başvurusunda bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk

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