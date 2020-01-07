: Husumetlisine benzettiği kişiyi bıçaklayarak öldürdü

07.01.2020 22:08 | Son Güncelleme: 07.01.2020 22:10

Şişli'de bir zanlı, hastaneye ambulansla gelen kişiyi husumetlisine benzeterek bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi Şişli Etfal Hastanesi acil girişine ambulansla gelen E.T.M, içeri gireceği sırada Akın K.'nin (22) bıçaklı saldırısına uğradı. M., hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaydan sonra kaçan zanlıyı suç aletiyle birlikte yakaladı.

Zanlının, alacak verecek meselesiyle ilgili akrabaları arasında çıkan tartışma neticesinde yaralı olan yakınlarını görmek üzere hastanede bulunduğu, bu sırada ambulansla gelen M'nin yakınlarını yaralayan husumetli olduğu şahıslardan birine benzetmesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiği belirtildi.

Öte yandan şüphelinin kasten yaralamadan 3, görevi yaptırmamak için direnme suçundan ise bir suç kaydının olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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