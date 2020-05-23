Husumetlisine ateş ederken yol kenarındaki genci yaralayan şüpheli adliyede
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Husumetlisine ateş ederken yol kenarındaki genci yaralayan şüpheli adliyede

Husumetlisine ateş ederken yol kenarındaki genci yaralayan şüpheli adliyede Bursa'da iftar saati seyir halinde karşılaşan husumetlilerin çatışmasında yol kenarında yürüyen genci ağır yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi.

23.05.2020 15:49 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:54

Husumetlisine ateş ederken yol kenarındaki genci yaralayan şüpheli adliyede

BURSA - Bursa'da iftar saati seyir halinde karşılaşan husumetlilerin çatışmasında yol kenarında yürüyen genci ağır yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi. Polis sorgusunda ifade veren şüpheli, "Yol kenarındaki arkadaşa sıkmak istememiştim." dediği öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Nilüfer İlçesi Lefkoşe Caddesi üzerindeki Çamlıca Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 NOL 63 plakalı araç sürücüsü K.G. seyir halindeyken, aralarında husumet bulunan 16 SHL 22 plakalı araç sürücüsü M.S.O ile karşılaştı. M.S.O.'nun yanında eşi olmasına da aldırış etmeyen K.G., yanındaki silah ile seyir halindeki husumetlisine ateş etmeye başladı. Ateşlenen silaha M.S.O. da yanında bulunan ucu kesik tüfekle karşılık verdi. Çıkan çatışmada M.S.O. ayağından yaralanırken, M.S.O.'nun ateş ettiği tüfekten çıkan saçmalar, K.G.'nin aracından sekerek yol kenarında yürüyen Mert Uru isimli gencin ensesine isabet etti.

Vurulduğunu sonradan anladı

Çıkan çatışmanın ardından 2 araçta olay yerinden hızla uzaklaştı. Maganda kurşunuyla yürüdüğü esnada vurulan Mert U. ilk başta yaralandığını anlamadı. Bir süre yürümeye devam ederek yolun karşısına geçen Mert Uru daha sonra ensesinden kanlar aktığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Mert'i pompalıyla ağır yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Olayın ardından MOBESE ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, çatışmaya karışan araçların plakalarını belirledi. K.G. ve M.S.O.'yu yakalamak için çalışma başlatan Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.S.O.'yu evinde saklanırken yakalandı. Yakalandıktan sonra hastaneye kaldırılan M.S.O.'nun ayağındaki kurşun ameliyatla çıkarıldı. M.S.O. sorgulanmak üzere emniyete götürülürken K.G.'nin olayın ardından kaçtığı otomobil Çalı Mahallesinde yakalandı.

Kaldırımda yürüyen Mert'in vurulma anı kamerada

Yol kenarında yürürken maganda kurşunuyla ensesinden ağır yaralanan Mert'in vurulma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Görüntülerde, eşiyle birlikte saldırıya uğrayan M.S.O.'nun Çamlıca Kavşağı içerisine geldiğinde K.G.'nin aracına ateş etmesi ve araçtan seken saçmaların yol kenarındaki Mert'e gelişi görüldü. Çatışma sonrası 2 otomobilde olay yerinden hızla uzaklaştığı ve ilk etapta yaralandığını fark etmeyen Mert Uru'nun yolun karşısına geçtikten sonra ensesinden kanlar aktığını fark ettiği kameralara yansıdı.

"Yol kenarındaki arkadaşa sıkmak istememiştim"

Eşiyle birlikte bulunduğu otomobilde silahlı saldırıya uğrayan ve daha sonra yanındaki tüfekle husumetlisine ateş ederken yol kenarında bir genci ensesinden yaralayan M.S.O. olayın ardından Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Emniyetteki ifadesinde "Hamile eşimle seyir halindeyken 2 buçuk senedir aramızda husumet bulunan K.G. ile karşılaştık. K.G. hamile eşim ve benim olduğum otomobile ateş etti. Ben ayağımdan yaralandım ve çok sinirlendim. Çamlıca Kavşağı'nda K.G.'nin aracı yanımdan geçerken bende tüfekle ateş ettim. Yol kenarındaki arkadaşa sıkmak istememiştim." dediği öğrenildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından işlemleri tamamlanan M.S.O. adliyeye sevk edildi.

Husumetlisine ateş ederken yol kenarındaki genci yaralayan şüpheli adliyede

Kaynak: İHA

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