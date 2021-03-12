ANTALYA Husumetlisinden kaçtı, sığındığı apartmanda 'hırsız' zannedilince darbedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ANTALYA Husumetlisinden kaçtı, sığındığı apartmanda 'hırsız' zannedilince darbedildi

12.03.2021 23:40 | Son Güncelleme: 13.03.2021 00:00

Husumetlisinden kaçtı, sığındığı apartmanda 'hırsız' zannedilince darbedildiANTALYA'da, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde husumetlisinden kaçıp, sığınmak için girdiği apartmanda kapıları zorlayan Hüseyin Soykan (25), apartman sakinleri tarafından hırsız zannedilerek darbedildi.

Husumetlisinden kaçtı, sığındığı apartmanda 'hırsız' zannedilince darbedildi

ANTALYA'da, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde husumetlisinden kaçıp, sığınmak için girdiği apartmanda kapıları zorlayan Hüseyin Soykan (25), apartman sakinleri tarafından hırsız zannedilerek darbedildi.

Olay, saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi 93 Sokak'taki 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde, husumetlisinden kaçan Hüseyin Soykan, 4 katlı binaya girdi. Can havliyle kapıları zorlayan Soykan'ı, apartman sakinleri hırsız sanınca tartışma çıktı. İddiaya göre, çıkan tartışmada apartman sakinleri, Soykan'ı darbedip, kapıdaki bir masanın üzerine yatırdı. Gürültüyü duyan diğer apartman sakinleri ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Darptan dolayı konuşmakta zorluk çeken, elinde ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Soykan, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, Soykan'ı darbettiği iddia edilen apartman sakinlerini, ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.,,,,,,,,,,,,

ANTALYA Husumetlisinden kaçtı, sığındığı apartmanda 'hırsız' zannedilince darbedildi
ANTALYA Husumetlisinden kaçtı, sığındığı apartmanda 'hırsız' zannedilince darbedildi
ANTALYA Husumetlisinden kaçtı, sığındığı apartmanda 'hırsız' zannedilince darbedildi
ANTALYA Husumetlisinden kaçtı, sığındığı apartmanda 'hırsız' zannedilince darbedildi
ANTALYA Husumetlisinden kaçtı, sığındığı apartmanda 'hırsız' zannedilince darbedildi
ANTALYA Husumetlisinden kaçtı, sığındığı apartmanda 'hırsız' zannedilince darbedildi
ANTALYA Husumetlisinden kaçtı, sığındığı apartmanda 'hırsız' zannedilince darbedildi
ANTALYA Husumetlisinden kaçtı, sığındığı apartmanda 'hırsız' zannedilince darbedildi
ANTALYA Husumetlisinden kaçtı, sığındığı apartmanda 'hırsız' zannedilince darbedildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Prens Harry Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Can Bartu Mesut Özil Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ANTALYA Husumetlisinden kaçtı, sığındığı apartmanda 'hırsız' zannedilince darbedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 00:02:18. #1.15#
title