Husumetlisinden kaçtı, sığındığı apartmanda dayak yedi

Husumetlisinden kaçtı, sığındığı apartmanda dayak yedi

Husumetlisinden kaçarken hırsız sanılan şahsın yediği dayak sonucu platini çıktı

ANTALYA - Antalya'da iddiaya göre husumetlisinden kaçan şahıs sığındığı apartmandaki evlerin kapısını zorlayınca hırsız zannedilip apartman sakinlerinden dayak yedi. Şahsın darp sonucu elindeki platini çıktı.

Olay saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Üçgen Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde 25 yaşındaki Hüseyin Soykan, iddiaya göre husumetlisinden kaçarken 93. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmana sığındı. Husumetlisi tarafından yakalanmamak için girdiği apartmanda panik ile kapıları zorlayan Soykan, apartman sakinleri tarafından hırsız zannedilince darp edildi. Apartman sakinleri, Soykan'ı darp ettikten sonra polis ekiplerini olay yerine çağırdı. Polisin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Soykan'a ilk müdahalesini yaptı. Soykan, sağlık ekipleri tarafından tedavisi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk belirlemelere göre, Soykan'ın vücudunun çeşitli yerlerinde darp kaynaklı yaralanma meydana gelirken elindeki platinin de etkisi ile çıktığı görüldü. Soykan'ı darp ettiği iddia edilen apartman sakinleri ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ELİFNAZ ALTÜRK