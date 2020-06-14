Husumetlisince göğsünden vuruldu KARAMAN'da, Habib Ş. (38) çıkan tartışmada husumetli olduğu V.T. tarafından dükkanında tabancayla göğsünden vuruldu.

KARAMAN'da, Habib Ş. (38) çıkan tartışmada husumetli olduğu V.T. tarafından dükkanında tabancayla göğsünden vuruldu. Ağır yaralanan Habib Ş. hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri V.T.'yi bulmak için çalışma başlattı.

Olay, saat 22.00 sıralarında, Külhan Mahallesi'ndeki tütüncüler çarşısında meydana geldi. Habib Ş.'nin tütün dükkanına husumetli olduğu V.T. geldi. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. V.T. tabancayla Habib Ş.'ye ateş etti. Habib Ş. merminin göğsüne isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığıldı. V.T. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Habib Ş. Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

EVİNİN ÖNÜNDE BACAKLARINDAN VURULMUŞÖte yandan, Habib Ş.'nin 19 Nisan'da evinin önünde silahlı saldırıya uğradığı ve bacaklarından yaralandığı öğrenildi.

Polis, V.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA