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Husumetlisi tarafından tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Husumetlisi tarafından tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti

Niğde'de husumetlisi tarafından tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti.

NİĞDE (İHA) - Niğde'de husumetlisi tarafından tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkez Ata Sanayi Sitesinde daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen A.Ş. ile Gökay Kaplan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ş., yanında bulunan tüfekle Kaplan'a ateş ederek olay yerinden kaçtı. Gökay Kaplan açılan ateş sonucu ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan Gökay Kaplan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, otomobiliyle olay yerinden kaçan A.Ş.'yi yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı. - NİĞDE

Husumetlisi tarafından tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti

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