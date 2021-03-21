Husumetlisi tarafından kurşun evinde kurşunlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Husumetlisi tarafından kurşun evinde kurşunlandı

21.03.2021 08:00 | Son Güncelleme: 21.03.2021 08:08

Bursa'da Türker K., evinde otururken, daha önceden alacak verecek meselesi yüzünde husumetli olduğu bir kişi tarafında silahlı saldırısına uğradı.

Bursa'da Türker K., evinde otururken, daha önceden alacak verecek meselesi yüzünde husumetli olduğu bir kişi tarafında silahlı saldırısına uğradı. İki el ateş açan zanlı olay yerinden arabası ile kaçarken, ayağından yaralanan Türker K., hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi İstiklal Mahallesi Bakır sokak üzerinde bulunan müstakil ev giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türker K., (38) işten çıktıktan sonra evine gitti. Burada evinde oturan Türker K., alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu Rıdvan K., ile telefonda tartışmaya başladı. Tartışma üzerine Rıdvan K., Ahmet A.'nın evine geldi. Zemin kattaki evine Rıdvan K., yanında getirdiği silahla 2 el ateş ederek Türker K.'yı sağ bacağından yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ bacağından yaralanan Türker K., ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, Rıdvan K'yı yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

Husumetlisi tarafından kurşun evinde kurşunlandı
Husumetlisi tarafından kurşun evinde kurşunlandı
Husumetlisi tarafından kurşun evinde kurşunlandı
Husumetlisi tarafından kurşun evinde kurşunlandı
Husumetlisi tarafından kurşun evinde kurşunlandı
Husumetlisi tarafından kurşun evinde kurşunlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akbağ Deniz Çakır Hande Erçel Şeyma Subaşı
Spor Caner Erkin Aykut Kocaman Mustafa Cengiz Josef De Souza Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Naci Ağbal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Husumetlisi tarafından kurşun evinde kurşunlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 08:09:11. #1.15#
title