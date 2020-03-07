Husumetlisi tarafından cadde ortasında tabancayla vuruldu (2)

07.03.2020 00:03 | Son Güncelleme: 07.03.2020 00:03

HAYATINI KAYBETTİ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde cadde ortasında, husumetli olduğu Bülent B. tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan Eyüp Keleş, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan Bülent B.'yi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: DHA