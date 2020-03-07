Husumetlisi tarafından cadde ortasında tabancayla vuruldu (2)
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Husumetlisi tarafından cadde ortasında tabancayla vuruldu (2)

HAYATINI KAYBETTİZonguldak'ın Ereğli ilçesinde cadde ortasında, husumetli olduğu Bülent B. tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan Eyüp Keleş, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

07.03.2020 00:03 | Son Güncelleme: 07.03.2020 00:03
Husumetlisi tarafından cadde ortasında tabancayla vuruldu (2)

HAYATINI KAYBETTİ

'ın Ereğli ilçesinde cadde ortasında, husumetli olduğu Bülent B. tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan Keleş, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan Bülent B.'yi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.


Kaynak: DHA

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