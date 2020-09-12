Husumetlisi tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralandı DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, Mustafa K. (65), husumetli olduğu Rasim B. (70) tarafından çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, Mustafa K. (65), husumetli olduğu Rasim B. (70) tarafından çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurularak yaralandı. Mustafa K. hastaneye kaldırılırken, Rasim B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

?Olay, akşam saatlerinde Cumaalanı Mahallesi Yılancık mevkiinde meydana geldi. Rasim B. ile husumet olduğu Mustafa K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Rasim B. yanında bulunan av tüfeği ile Mustafa K.'ye ateş açtı. Mustafa K. vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Mustafa K. sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Rasim B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: DHA