Husumetlisi gözaltına alınınca polis otosuna ateş açtı ÇORUM'da, hakkındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolü için hastaneye götürülen Beytullah B.'nin (23) içinde bulunduğu polis ekip otosuna, husumetlisi E.S. (17) tarafından ateş açıldı.

ÇORUM'da, hakkındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolü için hastaneye götürülen Beytullah B.'nin (23) içinde bulunduğu polis ekip otosuna, husumetlisi E.S. (17) tarafından ateş açıldı. Polis aracına 2 kurşun isabet ederken, E.S, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Göğüs Hastalıkları Hastanesi bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, hakkında bir suçtan yakalama kararı bulunan Beytullah B., polis tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen Beytullah B.'nin içinde bulunduğu polis ekip otosuna yaklaşan husumetlisi E.S., tabancayla ateş etti. Şüpheli polis tarafından etkisiz hale getirilirken, polis otosuna 2 kurşun isabet etti. E.S. gözaltına alınırken, Beytullah B., sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA