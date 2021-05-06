Husumetlisi başından vurdu, 32 gün sonra öldü
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Husumetlisi başından vurdu, 32 gün sonra öldü

Husumetlisi başından vurdu, 32 gün sonra öldü
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK - Haberler | Güncel

İZMİR'in Konak ilçesinde, tartıştığı husumetlisi A.E.'nin tabancayla başından vurarak, ağır yaraladığı Yıldırım Çelikdağ (53), hastanede 32 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

İZMİR'in Konak ilçesinde, tartıştığı husumetlisi A.E.'nin tabancayla başından vurarak, ağır yaraladığı Yıldırım Çelikdağ (53), hastanede 32 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. 

Olay, 4 Nisan Pazar günü saat 21.30 sıralarında, Güney Mahallesi 1144 Sokak'ta meydana geldi. Yıldırım Çelikdağ, iddiaya göre, husumetli olduğu A.E. ile karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine A.E., Çelikdağ'ı tabancayla başından vurdu. 2 çocuk babası Çelikdağ, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavisi süren Çelikdağ, daha sonra özel hastaneye sevk edildi.

Ağır yaralı olarak tedavi gören Yıldırım Çelikdağ, 32 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Çelikdağ'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan başlatılan soruşturma kapsamında, olay sonrası kaçan A.E.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.  


Husumetlisi başından vurdu, 32 gün sonra öldü
Husumetlisi başından vurdu, 32 gün sonra öldü
Husumetlisi başından vurdu, 32 gün sonra öldü
Husumetlisi başından vurdu, 32 gün sonra öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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