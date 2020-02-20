Husumetlilerini keserle yaraladı
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Husumetlilerini keserle yaraladı

KARABÜK'te Yılmaz Ç., husumetlisi Hakkı B. (33) ve Zekiye B.'yi (58) keserle yaraladı.

20.02.2020 00:42 | Son Güncelleme: 20.02.2020 00:42
Husumetlilerini keserle yaraladı

'te Yılmaz Ç., husumetlisi Hakkı B. (33) ve Zekiye B.'yi (58) keserle yaraladı. Yaralanan 2 kişi tedaviye alındı.

Olay, gece saatlerinde Karabük Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkı B. ve Zekiye B., aralarında husumet bulunan Yılmaz Ç. ile tartışmaya başladı. Yılmaz Ç., iddiaya göre eline geçirdiği keser ile Hakkı B. ve Zekiye B.'ye saldırdı. Hakkı B. ve Zekiye B. aldığı darbelerle yaralandı. verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Hakkı B. ve Zekiye B.'yi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hakkı B. ve Zekiye B. tedaviye alındı.Polis, Yılmaz Ç.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
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