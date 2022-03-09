HUSUMETLİLERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR; YOLDAN GEÇENLERİ DE YARALADILAR - Haberler

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HUSUMETLİLERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR; YOLDAN GEÇENLERİ DE YARALADILAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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HUSUMETLİLERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR; YOLDAN GEÇENLERİ DE YARALADILARHaber- Kamera: Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL, (DHA) EYÜPSULTAN'da 2 şüpheli, sokakta yürüyen İlkay B.'ye silahlı saldırı düzenledi.

HUSUMETLİLERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR; YOLDAN GEÇENLERİ DE YARALADILAR

Haber- Kamera: Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL, (DHA) EYÜPSULTAN'da 2 şüpheli, sokakta yürüyen İlkay B.'ye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda İlkay B. ve o sırada yoldan geçen Songül T. ile Selami U. yaralandı

Olay, dün akşam saatlerinde Eyüpsultan İslambey Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen İlkay B., aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Otomobilden İlkay B.'ye ateş açan şüpheliler, bu sırada yolda yürüyen Songül T. ile Selami U.'yu da yaraladı. Şüpheliler, otomobille kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Şüpheliler aranıyor.

HUSUMETLİLERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR; YOLDAN GEÇENLERİ DE YARALADILAR

HUSUMETLİLERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR; YOLDAN GEÇENLERİ DE YARALADILAR

HUSUMETLİLERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR; YOLDAN GEÇENLERİ DE YARALADILAR

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eyüpsultan, Saldırı, Güncel, Haberler

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