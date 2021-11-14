Husumetlilerin sokak çatışmasında 6 şüpheli serbest kalırken 1 firari her yerde aranıyor - Haberler
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Husumetlilerin sokak çatışmasında 6 şüpheli serbest kalırken 1 firari her yerde aranıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Husumetlilerin sokak çatışmasında 6 şüpheli serbest kalırken 1 firari her yerde aranıyor

Denizli'de yolda karşılaşan husumetlilerin sokak ortasında bıçaklı, tabanca ve tüfekli kavgasında 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de yolda karşılaşan husumetlilerin sokak ortasında bıçaklı, tabanca ve tüfekli kavgasında 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 1 şüpheli ise her yerde aranıyor.

Olay, Denizli'nin Bekilli İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha öncesinden husumet bulunduğu iddia edilen iki grup, sokak ortasında karşılaştı. Grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede bıçaklı ve silahlı çatışmaya dönüştü. Çıkan çatışmada kurşunların isabet ettiği Mahmut C. ve Mustafa Ü. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Bekilli Devlet Hastanesine sevk edilirken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından A.Y, M.K, B.Ö, M.C, C.Ç, ve İ.C, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.C, ve İ.Ç, savcılık işleminin ardından serbest bırakılırken diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda kullanılan ve 2 kişinin yaralanmasına neden olan tüfek olay yerinde bulunmazken bir diğer şüpheli olan F.A, ise her yerde arandığı öğrenildi. - DENİZLİ

Husumetlilerin sokak çatışmasında 6 şüpheli serbest kalırken 1 firari her yerde aranıyor

Husumetlilerin sokak çatışmasında 6 şüpheli serbest kalırken 1 firari her yerde aranıyor

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