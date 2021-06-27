Husumetlilerin kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Husumetlilerin kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Haberler | 3. Sayfa

Husumetlilerin kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı 3 gün önce kavga eden şahıslar, bu sefer birbirlerine sıktı Polis kovalamaca sonrasında şahsı yakaladıDÜZCE– Düzce'nin Çay Mahallesi'nde daha önce aralarında husumet olan şahısların karşılaşmasında silahlar konuştu.

Husumetlilerin kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı

3 gün önce kavga eden şahıslar, bu sefer birbirlerine sıktı

Polis kovalamaca sonrasında şahsı yakaladı

DÜZCE– Düzce'nin Çay Mahallesi'nde daha önce aralarında husumet olan şahısların karşılaşmasında silahlar konuştu. Olayda 1 kişi ağır yaralanırken, kaçan şahıslar polisin kovalamacası sonrasında yakalandı.

Olay, Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önce aralarında husumet olan ve 3 gün önce birbirleri ile kavga eden İ.Y., İ.C. ve T.C. bu sefer 616. Sokak üzerinde karşılaştı. Şahıslar arasında önce sözlü tartışma yaşandı. Daha sonra İ.C. ve T.C. yanlarında getirdikleri pompalı tüfek ile İ.Y.'ye ateş etti. İ.Y. aldığı kurşunlar sonrasında yere yığılırken, şahıslar olay yerinden kaçmaya başladı. Bölgeye yakın olan polis ekipleri silah sesleri sonrasında olay yerine gelirken, bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri de sevk edildi. Olay yerinden kaçtığı tespit edilen İ.C. ve T.C. polis ekiplerinin kovalamacası sonrasında saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olay yeri inceleme ekipleri inceleme çalışması yaptı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölge normale dönerken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahsın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ayrıca, olay yerinden kaçan İ.C. ve T.C.'nin baba oğul olduğu, hem pompalı tüfek hem de silah ile çapraz ateşe alarak İ.Y.'ye ateş ettikleri öğrenildi.

Husumetlilerin kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı
Husumetlilerin kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı
Husumetlilerin kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı
Husumetlilerin kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı
Husumetlilerin kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı
Husumetlilerin kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı
Husumetlilerin kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş

Taksi ile zorla kaçırılmak istenilen genç, polisin dikkati sayesinde kurtuldu
Taksi ile zorla kaçırılmak istenilen genç, polisin dikkati sayesinde kurtuldu
Trafik kazasında yaralanan kadına hastane önünde pes dedirten tepki: Öl sen, geber
Trafik kazasında yaralanan kadına hastane önünde pes dedirten tepki: Öl sen, geber
Bir anlık dikkati, ailesini tehlikeden korudu! Zehirli sarı yılan, saklandığı bahçede yakalandı
Bir anlık dikkati, ailesini tehlikeden korudu! Zehirli sarı yılan, saklandığı bahçede yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mert Müldür Sergen Yalçın Nihat Özdemir Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Husumetlilerin kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 20:33:16. #1.14#

title