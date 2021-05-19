Husumetlilerin evine kurşun yağdıran şüpheliler yakalandı

Adana'da aralarında husumet bulunan kişinin evine silahlı saldırı düzenleyen 3 kişi yakalandı.

Adana'da aralarında husumet bulunan kişinin evine silahlı saldırı düzenleyen 3 kişi yakalandı.

Olay, 18 Mayıs Salı Ceyhan ilçesine bağlı Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mesut Hanter evinde oturduğu sırada, aralarında husumet bulunan İ.O (24) ve Ü.H (26) isimli şahıslar eve silahlı saldırı düzenlendi. İ.O ile Ü.H, eve tabanca ile defalarca ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayda yaralanan olmazken bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polis, evin önünde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan buldu. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis olayla ilgili yaptığı çalışma neticesinde, 2 farklı adrese baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında, Ü.H ile daha sonradan olaya karıştığı tespit edilen M.H ve B.H yakalandı. İkametlerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca buna ait 23 adet fişe ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Şüphelilerde, M.H ve B.H emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ü.H ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Ü.H çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın diğer faili İ.O'nun ise yakalama çalışmaları devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı