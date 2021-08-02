Husumetliler arasında silahlı çatışma; 1 ölü 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Husumetliler arasında silahlı çatışma; 1 ölü 1 yaralı

Husumetliler arasında silahlı çatışma; 1 ölü 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel

BURSA'da Burak Y. ile aralarında husumet bulunan Yasin Dere arasında silahlı çatışma çıktı.

BURSA'da Burak Y. ile aralarında husumet bulunan Yasin Dere arasında silahlı çatışma çıktı. Tabancayla vurularak, ağır yaralanan Dere, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli Burak Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Burak Y. ve Semih Y., husumetli oldukları Yasin Dere'nin iş yerine geldi. Aralarında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki taraf arasında silahlı çatışma çıktı. Çıkan çatışmada vücudunun çeşitli yerlerine mermiler isabet eden Yasin Dere ağır yaralandı. Bu sırada babalarının vurulduğunu gören Yasin Dere'nin 2 oğlu ise şüphelilerin evlerine doğru pompalı tüfekle ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Dere, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Dere, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan şüpheli Burak Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. 


Husumetliler arasında silahlı çatışma; 1 ölü 1 yaralı
Husumetliler arasında silahlı çatışma; 1 ölü 1 yaralı
Husumetliler arasında silahlı çatışma; 1 ölü 1 yaralı
Husumetliler arasında silahlı çatışma; 1 ölü 1 yaralı
Husumetliler arasında silahlı çatışma; 1 ölü 1 yaralı
Husumetliler arasında silahlı çatışma; 1 ölü 1 yaralı
Husumetliler arasında silahlı çatışma; 1 ölü 1 yaralı
Husumetliler arasında silahlı çatışma; 1 ölü 1 yaralı
Husumetliler arasında silahlı çatışma; 1 ölü 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren

Alevler Bodrum'u sardı! Vatandaşlar evlerinin yanmasını gözyaşları içerisinde izledi
Alevler Bodrum'u sardı! Vatandaşlar evlerinin yanmasını gözyaşları içerisinde izledi
Trafikte kendisini durduran polise 'Tanımıyorsan albümden bak' diyen CHP'li vekil Turan Aydoğan özür diledi
Trafikte kendisini durduran polise "Tanımıyorsan albümden bak" diyen CHP'li vekil Turan Aydoğan özür diledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yusuf Güney Bülent Ersoy Gülben Ergen Diana Spencer
Spor Ali Koç Rıza Kayaalp Hakan Reçber Ahmet Ağaoğlu Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Husumetliler arasında silahlı çatışma; 1 ölü 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 19:56:10. #1.15#

title