27.10.2019 18:26

Husumetli şahıslar iş yerinde dehşeti yaşattı

Silahların konuştuğu kavgada bir kişi yaralandı

Kaçan şahıslar ile polis ekipleri arasında film sahnelerini aratmayan kovalamaca

İSTANBUL - Büyükçekmece'de bir markette alacak verecek yüzünden yaşanan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Yaralı şahıs sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kaçan şahıslar ile polis ekipleri arasında film sahnelerini aratmayacak kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca sırasında zanlılardan birisi aracın kaza yapması sonucu silahı ile birlikte yakalandı. Diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, Büyükçekmece İlçesi Hürriyet Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre daha önce aralarında husumet bulunan iki kişi cadde üzerinde bulunan bir markete gelerek önce burada tartışmaya başladı. Daha sonra ise yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada şahıslardan birisi yanında getirdiği silah ile rastgele çevreye ateş etmeye başladı. Bu sırada dükkan sahibinin arkadaşı Samet S. silahtan çıkan kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı. İş yeri ve çevresinde ise büyük panik yaşandı.

Film sahnelerini aratmayacak kovalamaca

İhbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Samet S. ise olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaçan şahıslar ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Bir süre zanlıları kovalayan polis ekipleri şahısların kaçtıkları arabanın kaza yapması üzerine şahıslardan bir tanesini silahı ile birlikte yakalandı. Diğer zanlı ise yaya olarak kaçarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri yakaladıkları şüpheliyi gözaltına alırken kaçan şahsın yakalanması için bölgede çalışma başlattı.

Kaynak: İHA