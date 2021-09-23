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Husumetli olduğu yeğenini av tüfeği ile vurdu

Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Güncel
Husumetli olduğu yeğenini av tüfeği ile vurdu

GAZİANTEP'te Abdullah Ö., husumetli olduğu yeğeni Ömer Özaslan'ı av tüfeği ile vurdu.

GAZİANTEP'te Abdullah Ö., husumetli olduğu yeğeni Ömer Özaslan'ı av tüfeği ile vurdu. Karnından yaralanan Özaslan tedaviye alınırken, polis kaçan Abdullah Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, öğleden sonra Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Ömer Özaslan ile dayısı Abdullah Ö., sokakta karşılaştı. Çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesiyle Abdullah Ö. yanındaki tüfekle yeğeni Ömer Özaslan'e ateş edip, kaçtı. Çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, karın bölgesinden yaralanan Ömer Özaslan'ı ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Özaslan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis, yeğenini yaraladıktan sonra Abdullah Ö.'nin yakalanması için çalışma başlattı.


Husumetli olduğu yeğenini av tüfeği ile vurdu

Husumetli olduğu yeğenini av tüfeği ile vurdu

Husumetli olduğu yeğenini av tüfeği ile vurdu

Husumetli olduğu yeğenini av tüfeği ile vurdu

Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Son Dakika Haberleri
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