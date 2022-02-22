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Husumetli olduğu komşusunu öldüren yaşlı adam tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Husumetli olduğu komşusunu öldüren yaşlı adam tutuklandı Uşak'ta husumetli olduğu kişiyi kafasından vurarak öldüren yaşlı adam, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UŞAK (İHA) - Husumetli olduğu komşusunu öldüren yaşlı adam tutuklandı

UŞAK - Uşak'ta husumetli olduğu kişiyi kafasından vurarak öldüren yaşlı adam, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay Uşak Merkez'de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne bağlı 4. Seher Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre H. Ç. (76), camiden çıkıp evine yürüdüğü sırada, önceden de husumetli oldukları öğrenilen yan komşusu K. İ. tarafından silahlı saldırıya uğradı. İddiaya göre; evinin bahçesinde sandalye de oturduğu sırada H. Ç.'yi gören K. İ., belinde bulunan tabanca ile 2 el ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarları sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan H. Ç., sağlık ekiplerince Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken olay yerinde bulunan K. İ. ise Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahıs, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan K.İ. ise emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Husumetli olduğu komşusunu öldüren yaşlı adam tutuklandı

Husumetli olduğu komşusunu öldüren yaşlı adam tutuklandı

Husumetli olduğu komşusunu öldüren yaşlı adam tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - 3. Sayfa

Uşak, 3. Sayfa, Haberler

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