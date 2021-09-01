HUSUMETLİ OLDUĞU KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ
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HUSUMETLİ OLDUĞU KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de Faruk K. (29), aralarında husumet bulunan komşusu Evran Karaca'yı (40) av tüfeği ile ateş açarak öldürdü.

KAYSERİ'de Faruk K. (29), aralarında husumet bulunan komşusu Evran Karaca'yı (40) av tüfeği ile ateş açarak öldürdü.

Olay, saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Danışmend Gazi Mahallesinde meydana geldi. Komşu olan ve aralarında uzun süredir husumet bulunan Faruk K. ile Evran Karaca mahallede karşılaştı. İkili arasında tartışma başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda evinden av tüfeğini alan Faruk K., komşusu Evran Karaca'yı yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Evran Karaca'yı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Karaca, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Cinayet zanlısı Faruk K. ise polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

HUSUMETLİ OLDUĞU KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ
HUSUMETLİ OLDUĞU KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ
HUSUMETLİ OLDUĞU KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ
HUSUMETLİ OLDUĞU KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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