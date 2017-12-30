Husumetli Olduğu Kişiye Kurşun Yağdırdı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da aralarında husumet olduğu öne sürülen 1 kişiyi tabancayla vurarak yaralayan 2 kişi kayıplara karıştı.



Olay, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde saat 23.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.E. ve E.E. aralarında husumet olduğu öne sürülen F.T.'nin ikamet ettiği adrese gitti. Bir otomobille mahalleye giren 2 kişi, husumetli olduğu F.T.'ye tabancayla 3 el ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan F.T. sağ dizinden yaralandı.



Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan F.T. tedavi altına alınırken, polis olayı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - SAMSUN