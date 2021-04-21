Husumetli olduğu kişinin aracını parçalamaya çalıştı
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Husumetli olduğu kişinin aracını parçalamaya çalıştı

Husumetli olduğu kişinin aracını parçalamaya çalıştı
Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, husumetli olduğu Birol Akkaya'nın otomobilini demirle parçalamaya çalışan U.O., çevredekilerin polise haber vermesiyle kaçtı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, husumetli olduğu Birol Akkaya'nın otomobilini demirle parçalamaya çalışan U.O., çevredekilerin polise haber vermesiyle kaçtı. Olay yerine gelen anne F.O., şüpheli olarak aranan oğluna telefon açarak, tepki gösterdi. 

Olay, saat 20.00 sıralarında Abalı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişinin park halinde bulunan otomobile demirle zarar verdiğini görenler polise haber verdi. Birol Akkaya'ya ait olduğu tespit edilen otomobilin camları ve kaportasında hasar meydana gelirken şüpheli kişi kaçtı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı çalışmada kaçan şüphelinin U.O. olduğu tespit edildi.

U.O.'nun babası O.O. ve annesi F.O. da olay yerine geldi. Bu sırada kendisini arayan oğlu U.O. ile görüşen anne F.O., "Polisler burada. Köpekliğini yaptın yine oğlum. Bak başının çaresine. Benimle işin yok" diyerek tepki gösterdi.

U.O.'nun yakalanması için çalışma başlatılırken otomobilin sahibi Birol Akkaya'nın çalışmak için Antalya'ya gittiği öğrenildi.


Husumetli olduğu kişinin aracını parçalamaya çalıştı
Husumetli olduğu kişinin aracını parçalamaya çalıştı
Husumetli olduğu kişinin aracını parçalamaya çalıştı
Husumetli olduğu kişinin aracını parçalamaya çalıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE

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