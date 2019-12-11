Husumetli olduğu kişileri görünce havaya ateş açan kişi gözaltına alındı
Kayseri'de husumetli olduğu kişiyi görünce havaya ateş açan zanlı gözaltına alındı.
11.12.2019 16:55 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:56
Kayseri'de husumetli olduğu kişiyi görünce havaya ateş açan zanlı gözaltına alındı.
Erciyes Üniversitesi kampüsünde husumetli olduğu kişiyi gören S.T, aracındaki av tüfeğiyle havaya 7 el ateş açtı.
Silah sesini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, S.T'yi av tüfeğiyle gözaltına aldı.
Kaynak: AA