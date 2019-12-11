Husumetli olduğu kişileri görünce havaya ateş açan kişi gözaltına alındı
Haberler » Güncel » Husumetli olduğu kişileri görünce havaya ateş açan kişi gözaltına alındı - Haber

Husumetli olduğu kişileri görünce havaya ateş açan kişi gözaltına alındı

Kayseri'de husumetli olduğu kişiyi görünce havaya ateş açan zanlı gözaltına alındı.

11.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:56
Husumetli olduğu kişileri görünce havaya ateş açan kişi gözaltına alındı

'de husumetli olduğu kişiyi görünce havaya ateş açan zanlı gözaltına alındı.

kampüsünde husumetli olduğu kişiyi gören S.T, aracındaki av tüfeğiyle havaya 7 el ateş açtı.

Silah sesini duyan vatandaşların vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, S.T'yi av tüfeğiyle gözaltına aldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler